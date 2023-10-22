تضامنًا مع أحداث غزة.. سامي مغاوري يتحدث عن ذكرياته في حرب 37

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح مساء أمس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورته الخامسة والتي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي بالجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

تكريم سامي مغاوري

وخلال الافتتاح كُرم الفنان سامي مغاوري عن مشواره الفني وتحدث عن بدايته الفنية وعن الصعوبات التي واجهته قائلًا: "في أول مشواري الفني والمسرحي كنا في مسرح الجامعة أنا والفنان طارق دسوقي وشاركنا بعدة مسرحيات وكنا نتنقل من محافظة إلي محافظة حتي قبل حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وقدمت العرض المسرحي تحت الأرض".

تكريم سامي مغاوري

وتابع “وبعد حرب ٧٣ عُدنا إلي المسرح وكانت على خط بارليف، والجامعة كانت لتكافئنا كانت تسافرنا إلي محافظة الإسكندرية وأول مرتب كان ٣٢ قرش، وكنا نجلس في بيت شباب، وكنت أذهب دائمًا إلي مسرح وأشاهد المسرحيات من الشباك، حتي في يوم شاركت في مسرحية من اخراج سمير عصفور، وبعد التحية وأنجبت رفعت رأسي إلي الشباك الذي كنت أقف انظر عليه من بعيد وجدت نفسي في هذه اللحظة وواثقت أنى السعي آخرته تحقيق الحلم”.

