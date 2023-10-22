أعمال ينتظرها الجمهور.. "بطن الحوت" "حدوتة منسية" والجزء الثاني من "الغرفة 207"

القاهرة - محمد ابراهيم - تكثر في فصل الشتاء المسلسلات الدرامية الموسمية وهي المسلسلات التي تعرض خارج السباق الرمضاني، ويفضل الجمهور هذه المسلسلات ويشاهدها بحرص، ويوجد العديد من المسلسلات التي سوف تعرض قريبًا خلال الفترة المقبلة ومن هذه المسلسلات (بطن الحوت، حدوتة منسية، الجزء الثاني من مسلسل الغرفة 207).

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز التفاصيل عن هذه الأعمال في الآتي:-

1-مسلسل "بطن الحوت"

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "بطن الحوت" وهذا المسلسل كان من المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي ولكن قد تم تأجيله لما بعد السباق الرمضاني، ومسلسل "بطن الحوت" من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت فى 15 حلقة، ويعتبر المسلسل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل قريبًا عبر منصة شاهد الرقمية.

2-مسلسل "حدوتة منسية"

مسلسل "حدوتة منسية" وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر وتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرض في موسم الدراما الشتوية، وتحديدًا في شهر نوفمبر المقبل عبر شاشة Dmc، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق، وهو مكون من 30 حلقة.

3-الجزء الثاني من مسلسل "الغرفة 207"

ينتظر الجمهور الجزء الثاني من مسلسل "الغرفة 207" بعدما تم الإعلان عنه في آخر حلقة من الجزء الأول، وسوف يعرض عبر منصة شاهد الرقمية وينتمي لنوعية دراما الرعب والتشويق. والمسلسل مأخوذ عن راوية الكاتب الراحل د/أحمد خالد توفيق.

وتدور أحداث المسلسل في عام 1968، داخل فندق في مرسي مطروح أصر صاحبه على بقاء الغرفة 207 بالرغم من الأهوال التي تدور فيها من الرعب والإثارة، حيث أودت بحياة كل من عاش فيه، حيث دخل كثيرون إلى الغرفة 207، لكن القليل منهم فقط تمكنوا من الفرار منه؛ حاملين ذكريات ما حدث لهم فيها.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الغرفة 207" من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، مراد مكرم، كمال الباشا، يوسف عثمان، ناردين فرج.

ويوجد الكثير من دراما الرعب التي يفضلها الجمهور لكن هذان المسلسلان قد تصدروا التريند منذ وقت عرضهما ولكثرة نجاح الأجزاء الأولي منها قرر صناع هذه الأعمال أن يقدموا الأجزاء الثانية منهم.