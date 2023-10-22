نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عباس البدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا أمس الموافق السبت 21 سبتمبر، الفنان عباس البدري عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتفشى المرض في جسده.

يذكر أن حقق عباس البدري نجاحا كبير خلال مسيرته الفنية فى دول الخليج والوطن العربي، وتعاون فى بداياته مع الملحن إبراهيم الصولة واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، إذ أن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.

وحقق عباس البدري نجاحا كبيرا بعد طرح أغنيته "خليجية "مما جعله يشتهر بها، وما زال الجمهور يتذكرها حتي الأن ومعظم الفنانين يتغنون بها في حفلاتهم الجماهيرية، بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش في ذاكرة الجمهور والأرشيف الغنائي الكويتي لغاية هذه اللحظة.