نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع أحداث غزة.. سهير المرشدي: "فلسطين هتفضل عربية طول ما مصر موجودة" (فيديو وصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتح مساء أمس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورته الخامسة والتي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي بالجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

تكريم سهير المرشدي

وخلال الافتتاح كُرمت الفنانة القديرة سهير المرشدي عن مشوارها الفني وبدأت حديثها بالشكر، وأعرب عن سعادتها بالجيل الجديد"

و أردفت حديثها عن احداث غزة وفلسطين وعن الذي يحدث قائلة: "أنا معاهم فأنا أخت وأم لكل فلسطينية وفلسطيني"، مستشهدة بسورة الواقعة: "إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ، إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا " متسائلة "هل تحبون غزة تكون هباءً منبثًا" وجاء رد الحضور بالاستنكار طبعاظ

تكريم سهير المرشدي

تكريم سهير المرشدي

وأكدت حضورها على تأكيد بأن الشعوب ترفض الذي يحدث في غزة، وهما لا يمكن أن يكونوا هباءً منبثًا لأن عندهم إرادة وعندهم كرامة".

وقالت: “طول ما شعب عنده إرادة ومنتبه للقضية ستكون غزة عربية”.