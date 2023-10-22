نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن قمة القاهرة للسلام: "الوحدة الوطنية لم تعد اختيارا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن رأيه فيما حدث اليوم في مؤتمر قمة القاهرة للسلام، والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين الشعب الفلسطيني وجيش الاحتلال، وذلك عن تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

تعليق نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام



وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام قائلًا: المؤتمر كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة، فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية.

وتابع الحلفاوي: محور الصراع التهجير القسري، الضوء الأخضر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين

مؤتمر قمة القاهرة للسلام

وقامت مصر بإستضافة مؤتمر قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، والبحث في مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي السينمائية

ويذكر أن آخر اعمال الفنان الفنان القدير نبيل الحلفاوي هو مشاركته في فيلم تسليم أهالي، والذي تدور أحداثه حول طبيب بشري يدعي خليل صدقي متزوج من زاهية، ويحلم بالهجرة إلى كندا لكن تظهر لهم بعض المشاكل التي تمنع الطبيب من السفر.

وشارك في بطولة فيلم تسليم أهالي كلا من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، ضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الخلفاوي، إنتاج شركة سينرجي فيلم وشركة روزناما.



آخر أعمال نبيل الحلفاوي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو مسلسل القاهرة كابول الذي تم عرضه بدراما رمضان 2021،



والذي شارك في بطولته كلًا من الفنان خالد الصاوي والفنان طارق لطفي والفنان نبيل الحلفاوي وإخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وتدور احداث المسلسل في ثلاث قصص مثيرة، حول "المؤامرات" التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال "الإرهابية" التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.