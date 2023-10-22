اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض اليوم أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحه "ضمن حكايات مسلسل "55 مشكله حب"، وذلك عبر قناة on، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكاية "عيشها بفرحة" هو مكون من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

ما هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟



وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟



وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟



مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.