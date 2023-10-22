نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء سلسلة ندوات " أيام طه حسين " بسينما الحضارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، سلسلة ندوات تحت عنوان “ أيام طه حسين ” التي تستمر من اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر، بالتعاون مع الناقدة دعاء حلمي والناقد محمد رمضان حسين، لإحياء الذكرى الـ(50) لوفاة عميد الأدب العربي(1889-1973).

أبرز الأفلام المأخوذة عن أعمال طه حسين



تتناول الندوات الأفلام المأخوذة عن أعمال طه حسين "ظهور الإسلام، ودعاء الكروان، والحب الضائع".



سيرة طه حسين في الدراما

كما تناقش الندوات بعض من الأعمال الدرامية التي تناولت طه حسين كمسلسل "الأيام"، وتقام سلسلة الندوات في السادسة من مساء الأحد الموافق 22 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا خلف المسرح الكبير

يذكر أن نجح الأسطورة أحمد زكي، في تجسيد دور عميد الأدب العربي طه حسين، ببراعة شديدة، في واحد من أهم المسلسلات على الشاشة المصرية وهو «الأيام» في 13 حلقة أُنتجت في العام 1979.. حيث تناول مسلسل الأيام قصة حياة عميد الأدب العربي، التي دوّنها في كتاب يحمل الاسم ذاته، وشارك في البطولة محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربيني، صفية العمري، يحيى شاهين، وسامي فهمي.