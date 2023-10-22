تعرف على موعد إنطلاق تصوير فيلم "جوري" لـ هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة هيفاء وهبي لبدأ تحضيرات فيلمها الجديد "جوري"، ومن المقرر انطلاق تصويره في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة من لبنان.

من هم أبطال فيلم “جوري”؟



فيلم "جوري" بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، وهو من إخراج مرقس عادل.

على جانب آخر، أحيت النجمه هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ، وأطلت خلال الحفل بفستان طويل بقصة عروس البحر، مطرز يدويا بتطريزات بألوان الأزرق والذهبي والأخضر والبنفسجي، وكان فستانا طويلا وضيقا وشفافا.

ما هي آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي؟



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.



قصة رمسيس إلى باريس



تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

آخر أغاني هيفاء وهبي



كما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.



كلمات أغنية مابضعفش



وتقول كلمات الأغنية: "مابضعفش ولا حنيت.. ليوم واحد يجمعني بيه علشان نسيت.. جمدت قلبي واستقويت لما اتنسيت مابقتش اشغل دماغي بيه مابفكرش ومابتعبش وأنا أصلا اشغل وقتي ليه بحاجات ماتفدش واما اجي افتكره مابستغربش علشان معرفش قيمة الحاجة اللي في ايديه وبعيد فكرة أعيد حسابي في حاجة ليه خسرانة أكيد.. مين اللي هيبقى مستفيد.. وأيه الجديد مش هعيش مع حد ماحبنيش.. ماحبنيش"، كما طرحت من قبل أغنية "ولد" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".