نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة مرور نصف قرن على رحيله.. منتدى ثقافة وإبداع يحي ذكرى الأديب طه حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر بالمجلس الاعلى للثقافة فعالية جديدة من فعاليات منتدى الثقافة والابداع بعنوان "طه حسين. سيرة عقل مصري"، حيث خصص عدد اكتوبر من مجلة الثقافة الجديدة عن سيرة ومسيرة عميد الأدب العربي.



ندوة للأديب طه حسين بالمجلس الأعلى للثقافة

يشارك في الندوة الدكتور سامي سليمان، والدكتور عمار على حسن، إيهاب الملاح، والدكتور رشا صالح، محمود عبد الباري، رضوى الأسود، إيمان أحمد يوسف،و المنتدى يعده ويديره الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.



فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.