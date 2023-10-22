انت الان تتابع خبر بعد رد أنغام الناري على أفيخاي أدرعي.. تعليق غير متوقع من الاعلامي عمرو أديب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الإعلامي المصري عمرو أديب على الكلام الذي ردت به النجمة المصرية أنغام على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال: "الست أنغام دي القوة الناعمة بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنة حاجة حتكيفك تمام".وكان أفيخاي أدرعي انتقد الفنانة أنغام بسبب دعائها عليه، وقال: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها،

إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية.. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة".

فردت عليه أنغام: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية

نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وتابعت: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.. والدين برئ من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".وتابعت: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.. والدين برئ من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".

وأكملت حديثها: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!.وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".