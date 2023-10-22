نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر وجيجي حديد يؤكدان علاقتهما في أول ظهور علني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميًا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معًا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معًا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميًا.

جيجي حديد وبرادلي كوبر

راعية العلاقة

وساهمت تايلور سويفت في تمهيد الطريق لعلاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من كبار المشاهير في هوليوود، هم برادلي كوبر وعارضة الأزياء جيجي حديد.

وتقول ديلي ميل، ان المغنية الشهيرة، سمحت لبرادلي كوبر وجيجي حديد، بقضاء وقت في أحد منازلها في مدينة رود ايلاند بنيويورك، حتى تنجح العلاقة فيما بينهما، مع قضائهما لوقت أطول.

تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الأمور تسير بشكل جيد للثنائي.

فيلم وثائقي جديد

وضمن أحدث أخبار النجمة تايلور سويفت، إنه ا كانت قد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من أغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث البوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في أداء الأغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الأغنية.