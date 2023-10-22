نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف ومي سليم تتعاقدان على "روج أسود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة رانيا يوسف والفنانة مي سليم على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “روج أسود”، والعمل يتناول أحداث حقيقية وقعت داخل محكمة الأسرة المصرية، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن يعرض مطلع العام المقبل.

أحدث أعمال رانيا يوسف



وفي سياق آخر، تنتظر رانيا يوسف، حاليًا عرض مسلسلها الجديد “وبقينا اتنين”، الذي من المقرر عرضه في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو بطولة شريف منير، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري.

كما تستعد رانيا يوسف، أيضًا لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين، وهو من إخراج ياسر سامي،و الفيلم ينافش العديد من القضايا الاجتماعية التي تخص العنف التي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري، ويعد التعاون الثاني الذي يجمعها بالنجمة إلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامي والذي عرض عام 2015.



ما هي آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، الدراية مشاركتها في مسلسل "عالم تاني"، بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، دارت أحداثه حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تعرضت “نغم” عازفة البيانو لحادث غير حياتها، حتى وصلت لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وسقطت الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، ووجدت نفسها في مفترق الطرق.

