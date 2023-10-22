انت الان تتابع خبر عبير فؤاد تصعق الجميع بتنبؤاتها عن ياسمين عبد العزيز وزوجها!!.. المفاجأة الكبرى ما سيحدث لـ دنيا سمير غانم.. صدمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -خلال استضافتها في برنامج “مصر جديدة” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية ” etc”، فاجأت العالمة في الأبراج عبير فؤاد الجميع، عن توقعاتها في العام المقب أي في سنة 2023.وقالت إن الفنانة السورية أصالة نصري تتسم بالعصبية وهي حساسة جداً في الوقت نفسه، لذا عليها التحكم في انفعالاتها والتي قد تؤدي إلى كوارث.وأشارت عبير فؤاد، الى أن عام 2023 يعتبر نهاية مرحلة في حياة أصالة، بحيث إنها خلاله قد تنفصل أو تنهي تعاقداً أو علاقة شخصية، لكنه عام يحمل لها حظاً كبيراً في السفر.

وأكملت: “رغم الانجذاب الدائم بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، أتوقع ألاّ ينجح زواجهما للمرة الثالثة، لأن هناك إحباطاً دائماً في هذه العلاقة، فكلاهما ينتظر من الآخر شيئاً لا يجده فيه”.

وعن الزوجين نيللي كريم وهشام عاشور تقول: 2023 بداية مرحلة جديدة لهما، تكون نيللي فيها أكثر إصرارًا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لهما النجاح والتقدم. أما زوجها هشام عاشور فإن العام الجديد يحمل له تغييرًا إيجابيًا وانتقالًا لمكانة أفضل، وقد يغير مكان إقامته أو أسلوب حياته..

فقط يجب أن يسيطر على انفعالاته.وعن الزوجين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تقول: تجد "ياسمين عبد العزيز" في 2023 صعوبة في تحديد أولوياتها مما يجعلها عرضة للحيرة والتردد.. قد تفقد اتزانها النفسي أحيانًا، ومن المهم أن تتماسك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

أما "أحمد العوضي".. فقد يواجه أجواءً ضاغطة، وربما يكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنّب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضرورى جدًا بالنسبة له حتى آخر العام.

وتضيف: بينما الفنانة ريهام حجاج ستميل كثيرًا للعصبية في 2023، وسيكون معها كل الحظ إذا استطاعت أن تتحكم في انفعالاتها، وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

وحول دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، تقول خبيرة الأبراج: في عام 2023 تسيطر على "دنيا" معظم الوقت مشاعر حزن وغضب، وهو عام تنهي فيه علاقتها بكل ما لا يرضيها، ومع ذلك يحالفها الحظ في السفر طوال العام. أما "رامي رضوان" بالنسبة له يُعتبر عام 2023 بناءً جدًا،

وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن يقوم جيدًا بما عليه من واجبات، وأن يكون عادلًا ومنصفًا في كل شىء. وتحدثت أيضًا عن حادث مؤسف يصيب لاعبًا لكرة قدم من المحترفين،

بالإضافة إلى حداد وحزن كبير في الأوساط العربية على رئيس من الرؤساء العرب، الذي يتوقع أن يتوفى.

وختمت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بأن إسرائيل ستواجه صعوبات في دولة لبنان، وأن المقاومة سترد بقوة على أي عدوان.