انت الان تتابع خبر "لم تتحمل جمال عينيه".. أول صورة لزوج الاعلامية وفاء الكيلاني السابق "طوني" الذي اجبرته على تغيّير ديانته للزواج بها. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الاعلامية الشهيرة وفاء الكيلاني الكثير من الجدل بعدما كشفت حسابات فنية إنها تزوجت برجل من غير ديانتها.

حيث عشقته الاعلامية وفاء الكيلاني بشكل كبير، لكن في حقيقة الأمر انها طلبت منه تغيير ديانته من أجل الزواج بها، فوافق على الفور.زوج وفاء الكيلاني الأول يدعى طوني مخايل وهو عامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، وكان زميلها السابق في راديو وتلفزيون العرب وتم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تزوجت الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من «طوني مخايل»، وتم الزواج مدنيًا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرًا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت الإعلامية الشهيرة حينها بأنها مصرية.

وفاء الكيلاني أنجبت من طوني مخايل طفلتها (جودي) وابنها و(ريان) واعلنت انفصالها عنه عام 2016 ثم بعد حوالي السنة أعلنت زواجها من تيم حسن.