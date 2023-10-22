انت الان تتابع خبر سقوط الفنانة اصالة على المسرح في السعودية يعرضها لسخرية الجمهور.. لن تصدق ما حدث معها وافزع الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة السورية أصالة لموقف محرج خلال حفلها في مهرجان الغناء بالفصحي مساء أمس الخميس على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد الرياض.

وظهرت أصالة في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل وهي تتعثر وتسقط على المسرح، قبل أن يسارع أحد المتواجدين لإنقاذها ومساعدتها على النهوض مجددا.

واتجهت أصالة بعد النهوض ناحية الجمهور الذين قدموا لها الورود وعادت لمكانها بشكل بطيء خشية تكرار السقوط.