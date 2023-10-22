نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض مسلسل "وش وضهر "على Mbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم مسلسل "وش وضهر"، عبر قناة Mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فور عرضه على منصة “شاهد” الإلكترونية، وهو من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل.

وفي سياق آخر، استقر المخرج محمد شاكر خضير على اسم مسلسله الجديد “ إجازة وضع ” حيث وقع الإختيار على الفنانة ريهام عبد الغفور لبطولة العمل، وتستعد حاليًا لتحضير المسلسل، ومن المقرر مشاركة هذا العمل في رمضان المقبل 2024.

للمرة الثانية.. ريهام عبد الغفور تتعاون مع محمد ممدوح في رمضان 2024



ويشارك الفنان محمد ممدوح البطولة في مسلسل “ إجازة وضع ” ويعتبر هذا التعاون الثاني الذي يجمعهم ريهام عبد الغفور بعد نجاحهما في رمضان الماضي خلال مسلسل “ رشيد ” الذي تم عرضه على شاشة mbc مصر،وكان المسلسل مكون من 15 حلقة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله، نهلة سلامة، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف، ودارت أحداثه حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأسًا على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ريهام عبد الغفور تنتظر فيلم “ليلة العيد”



ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور فيلم “ ليلة العيد ” الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد المنتج أحمد السبكي إلى الآن موعد نهائي لعرضه، والعمل يتناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا العربي.

فيلم “ ليلة العيد ” من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته النجمة يسرا، وسميحة أيوب، وعبير صبري وغيرهم من النجوم.