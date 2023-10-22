نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر خان يقرر نقل مقر اقامته من مومباي..ما السبب ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجم الهندي الكبير عامر خان، عن نية الفنان الهندي الشهير، لنقل مقر اقامته من مدينة مومباي الهندية.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، فإن عامر خان، قرر أن ينقل مقر اقامته لمنطقة "شيناي" الهندية، اعتبارًا من الشهر المقبل، لأسباب تقول مصادر أنها شخصية أكثر منها مهنية.

عامر خان

مشروع سينمائي قادم

وكان قد أعلن النجم عامر خان عن مشروعه السينمائي المقبل، عبر صورة قام بنشرها على حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، جمعته بطاقم عمل الفيلم.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي جمعت بين عامر، والنجم صني ديول الذي يشاركه في بطولة الفيلم، على أن يكون من إخراج "راجكومار سانتوش".

وسيطرح الفيلم الجديد للنجم عامر خان، بعنوان Lahore، 1947، على أن يتحدد موعد العرض الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.

أول عمل لـ "راجفير ديول"

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد اول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور أحداثه في إطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".