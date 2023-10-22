تعرف على شخصية لقاء سويدان في "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة لقاء سويدان، تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" حيث انطلق تصويره الأسبوع الماضي، إذ تظهر خلال الأحداث بشخصية "هانيا"، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل.

تفاصيل مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" يضم كلًا من شيرى عادل، ميرهان حسين، إسلام جمال، عمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟.

ما هي آخر أعمال لقاء سويدان؟

يذكر أن لقاء سويدان شاركت في عرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، واعربت لقاء عن حبها شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش.