نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الاعلان التشويقي الأول لأغنية فيلم Tiger 3 الترويجية الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الاعلان التشويقي الأول للاغنية الترويجية الأولى للفيلم الجديد للنجم سلمان خان Tiger 3، والتي طرحت بعنوان Leke Prabhu Ka Naam.

ووفق إنديا توداي، الاعلان التشويقي كشف ان موعد طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب سيكون بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، ضمن الحمة الترويجية للفيلم الجديد.

الأغنية سيؤديها المغني الهندي أرجيت سينغ، ونيكيتا جاندهاي في الأداء للصوت النسائي.

نهاية خلاف

وأنتهى الخلاف الذي كان قائمًا بين فنان بوليوود الكبير سلمان خان، والمغني الشاب "أرجيت سينغ"، بعد الإعلان رسميًا عن أن "سينغ" هو المؤدي لواحدة من الأغنيات الترويجية الرئيسية لفيلم خان الجديد Tiger 3.

ويقول "إنديا توداي"، أن خان، أنهى الخلاف الذي استمر بينه وبين المغني الهندي لمدة 9 سنوات، بعد أن أعلن عبر حسابه الخاص على إنستجرام، عودة التعاون مع سينغ، ليكون مؤديًا لأغنية الجزء الثالث المنتظر من سلسلة أفلام Tiger الناجحة.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Tiger، هو أحد أنجح أفلام الحركة الهندية، قدمه سلمان خان في جزئين سابقين حقق من خلالهما نجاح كبير، بمشاركة الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي.

وخلال الجزء الثاني، يشارك الفنان الهندي الكبير عمران هاشمي في دور الشر ضمن الأحداث.

نسخة استثنائية من السلسلة

وكان قد أنضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما أفاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.