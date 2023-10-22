نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض "حكاية عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض اليوم حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

من هم أبطال حكاية “عيشها بفرحة”؟

حكاية "عيشها بفرحة" مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن آبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

حكاية “ما تيجي نشوف ”

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.