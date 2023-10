فيلم تايلور سويفت يستمر في صدارة شباك التذاكر الامريكي بعد أسبوعين من طرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الفيلم الوثائقي الجديد عن الجولة الفنية للنجمة تايلور سويفت، في الحفاظ على تصدره لقمة إيرادات شباك التذاكر الامريكي على المستوى المحلي بجمعه لـ 32 مليون دولار محليًا في الأسبوع الثاني من عرضه.

ويأتي من بعده بشكل مؤقت وفق "ديد لاين"، فيلم Killers Of The Flower Moon لمارتن سكورسيزي محققا في افتتاحيته ما يزيد عن 22 مليون دولار.

منافسة بين تايلور سويفت وفيلم Killers Of The Flower Moon

تعاون جديد

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الختامي للفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي 'Killers of the Flower Moon، الذي يشارك في بطولته ليناردو دي كابريو.

ووفق ديلي ميل، طرح الإعلان الترويجي الختامي للفيلم، يأتي بالتزامن مع ظهور أول ردود الفعل النقدية، التي اتهمت سكورسيزي بتناول القصة من وجهة نظر أحادية.

تفاصيل عن العمل

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الابطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 اكتوبر المقبل.

جديد "سكورسيزي"

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضًا كمنتج منفذ.