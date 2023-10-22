نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاران جوهار يشارك في إنتاج نسخة هندية من فيلم Intouchables في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون المنتج الهندي الكبير كاران جوهار، مع المنتجة مونجا كابور، في صناعة نسخة سينمائية هندية من الفيلم الناجح Intouchables الذي كان قد طرح باللغة الفرنسية من بطولة نجم مسلسل "لوبين".

ويقول موقع "ديدلاين"، أن النسخة الهندية من الفيلم الفرنسي الناجح، وقع اختيار المنتجين على المخرج "كولي دي كونها" لإخراجها.

فيلم Intouchables

جديد أخبار "كاران جوهار"

وكان قد أعلن المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد إنتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الأغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن أحداث فيلم ‘Kuch Kuch Hota Hai، وإعادة إنتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.

مشاركة بمهرجان كبير

وتم اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.