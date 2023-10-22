نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هشام إسماعيل في "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان هشام إسماعيل، تصوير مشاهده في مسلسل "حدوتة منسية" حيث يجسد دور الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر وهو متزوج من الفنانة عبير صبري، ويقدم دورًا جديدًا لم يقدمه من قبل ويدخل في صراعات ضمن الأحداث.

تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية"

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

ما هي آخر أعمال هشام إسماعيل؟



وشارك الفنان هشام إسماعيل، في دراما رمضان الماضي فى مسلسل الكبير أوى 7 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.