أحمد العوضي يشارك جمعية الهلال الأحمر في دعمها لفلسطين (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حصل “دوت الخليج الفني” على عدة صور للفنان أحمد العوضي، أثناء تواجده في جمعية الهلال الأحمر، ومشاركته في دعم أهالي غزة وفلسطين، وقام بإجراء جولة تفقدية داخلها.

أحمد العوضي في الهلال الاحمر

أحمد العوضي في الهلال الاحمر

وفي سياق آخر، علق أحمد العوضي، مؤخرًا على مايحدث في فلسطين داعمًا القضية الفلسطينية وأهالي غزة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور أحمد العوضي

وجاء نص الصورة، قائلًا: عندما يقال لك من انت؟ قل: أنا ياسيدي من أرض الايمان ومن بلد جميع الاديان... أنا من حيث سمعت اجراس الكنائس وعلا صوت الأذان... أنا من أرض المقاومة فيها عنوان أنا من ام ارضعتني حب الحرية... ومن اب علمني عشق الأرض من الأبجدية... أنا من تراب فلسطين

دعم أحمد العوضي للقضية الفلسطينية

وقام أحمد العوضي سابقًا بنشر صورة نتنياهو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ومكتوب عليها "عليها مجرم حرب"، وكتب أحمد العوضي معلقًا: أنتم الارهاب وليس نحن يئس الشيطان ان يُعَبدُ في جزيرة العرب.



كما دعم أيضًا الشعب الفلسيطيني بنشر صورة المسجد الأقصى على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقًا: كل قلوبنا مع الشعب الفلسطيني واخواتنا الفلسطينيين.

ما هي أعمال أحمد العوضي المقبلة؟

وفي سياق آخر، يشارك أحمد العوضي، حاليًا تصوير في فيلم “الإسكندراني”، والمأخوذ عن رواية الإسكندراني للراحل أسامة أنور عكاشة،وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

كما أعلن أحمد العوضي إنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل “حق عرب” بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي خلال مشاركته في مسلسل “ضرب نار”.