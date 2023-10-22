كيف احتشدت هوليوود لوقف العدوان على غزة ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم مجموعة من كبار النجوم في هوليوود بطلب رسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار خلال العدوان الجاري حاليًا في قطاع غزة من الجانب المحتل.

ويقول موقع ديد لاين، أن مجموعة من كبار النجوم في هوليوود، تحركوا بالتعبير عن تعاطفهم مع الضحايا من المدنيين في غزة، مطالبين بايدن بإجبار الجانب الإسرائيلي المحتل بوقف فوري الإطلاق النار.

ومن ضمن الفنانين الذين تقدموا بهذا الطلب في خطاب جماعي، كل من ريز أحمد ومارك رفالو، وجيسكا شاستين، وكيت بلانشيت ورزاريو داوسون، واوسكار اسحاق، وواكين فينيكس، واليسا ميلانو وجون ستيورات.

تضامن معهود

والمجموعة التي عبرت عن تضمانها ليس بالجديد عليهم المشاركة في حملات تضامن مشابهة، أبرزهم الممثلة جيسكا شاستين، التي سبق وأن تضامن مع عدد من القضايا الانسانية.

وفي الوقت نفسه، وقع الاختيار على النجمة جيسكا شاستين لتكون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي إلى جانب مجموعة مميزة من صناع السينما العالميين.

ووفق ما ذكر "ديد لاين" المهرجان السينمائي الدولي تنطلق دورته الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل، بداية من يوم 24 نوفمبر، وحتى يوم 2 ديسمبر.

عودة للعمل

وتأتي مشاركة جيسكا، بعد مقاطعة استمرت، خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، حيث حرصت الممثلة جاسيكا شاستين على إبداء تضامنها مع حملة الإضراب الجارية حاليًا في هوليوود، والتي بسببها تغيب الكثير من كبار الفنانين عن حضور المهرجان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها جاسيكا لنفسها مرتدية قميص يحمل شعار حملة الاضراب، خلال حضورها للدور الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.