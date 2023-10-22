انت الان تتابع خبر حارس فيلا النجمة إلهام شاهين الخاص يخرج اخيراً عن صمته بعد سنوات ويفضحها أمام الجميع دون تردد: هذا ما تفعله بعيداً عن اعين الناس وبشكل سري دون علم أحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها برحلة استراليا، التي جمعتها باصدقائها منهم الفنان هاني رمزي، والفنان كريم عبدالعزيز، وهي الرحلة التي جمعتهم في الخير للبلد العظيمة مصر، ومساعدة المحتاجين.

شاركت إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من رحلتها في أستراليا، حيث حضرت حفلاً فنياً لصالح فقراء مصر. ظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة النجم كريم عبدالعزيز والنجم هاني رمزي، واكتفت النجمة بالتعليق على الصورة بـ "أستراليا".

بدأت إلهام شاهين حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ". قدمت العديد من المسرحيات بعد ذلك مثل "قنبلة الموسم" و"المتحذلقات" و"المصيدة" و"بستان الوهم" و"النسانيس".

انطلقت إلهام شاهين في مجال السينما فعلياً من خلال فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبدأت شهرتها الحقيقية من خلال فيلم "العار" عام 1982. كانت الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في مسيرتها السينمائية حيث قدمت 33 فيلماً منها "لا تسألني من أنا" و"العبقري خمسة" و"موت سميرة" و"الهلفوت" و"رمضان فوق البركان" و"السيد قشطة". كما قدمت العديد من المسلسلات مثل "محمد رسول الله" جزء 3 و"أبواب المدينة" جزء 2 و"رحلة عذاب" و"وقال البحر" و"أخو البنات" و"الشيطان والحب" و"دوامة الحياة".

وعلى عكس حياتها المهنية، فإن حياة إلهام شاهين الشخصية ليست معروفة للجميع، ولكن حارس الفيلا التي تعيش فيها قد كشف بعض المعلومات عنها بدون علمها.

وأكد أن إلهام شاهين شخصية سخية وتحب ممارسة الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم الكثير من الصدقات دون أن يعلم أحد بها.حتى الآن، قدمت إلهام شاهين حوالي 135 عملًا من مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وهي حاليًا تستعد للعمل في عدة أفلام سينمائية، بما في ذلك "يوم للستات" و "أيام في الحب"، حيث تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة، بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد سيتم عرضه في رمضان 2013.

حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها مثل "الهلفوت" و "أيام الغضب" و "الهروب إلى القمة" و "يا دنيا يا غرامي" و "الجنتل". وقد أطلق عليها بعض الناس لقب "صائدة الجوائز".ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة في عام 1962. درست في مدرسة نوتردام ثم حصلت على بكالوريوس في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل في عام 1982.

إلهام شاهين هي ممثلة مصرية شابة تعتبر واحدة من أبرز النجمات في صناعة الترفيه في الوقت الحالي. ولدت في القاهرة وترعرعت في عائلة فنية، حيث كان والدها الممثل الشهير نور الشريف. تعتبر إلهام من الأجيال الجديدة للممثلين الذين تمكنوا من تحقيق نجاح كبير في وقت قصير.

لديها شقيقة واحدة تدعى "إيناس" وأخ يدعى أمير شاهين الذي دخل مجال التمثيل بمساعدتها وأصبح من الممثلين الشباب. وتعتبر ابنة شقيقتها إيناس "إلهام" أقرب الناس إلى قلبها.

لقد لفتت إلهام شاهين الأنظار في أستراليا بمجموعة متنوعة من الإطلالات المميزة. فقد كشفت عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد، وبدت أصغر سنًا بكثير. تنوعت إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيكية، واستخدمت الإكسسوارات الرقيقة وبعض لمسات المكياج.