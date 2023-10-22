نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز يعود للدراما الصعيدية بمسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وليد فواز، لتصوير مشاهده في مسلسل "العودة"، ويعود من خلال العمل إلى الدراما الصعيدية بعد غياب كبير عنها، ويجسد ضمن أحداثه شخصية تنتمى إلى إحدى عائلات الصعيد الكبرى، وتحمل عددًا من المفاجآت الكبيرة.



من هم أبطال مسلسل "العودة"؟

المسلسل من بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

آخر أعمال وليد فواز

ويعرض حاليًا للفنان وليد فواز، مسلسل "صوت وصورة" ويجسد دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته.

ودخل مسلسل "صوت وصورة" مؤخرًا قائمة الأكثر مشاهدة، على منصة watch it، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على المنصة وحصده إشادات على أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث احتل المسلسل المركز الثالث على المنصة في الأكثر مشاهدة في مصر.



من هم فريق عمل "صوت وصورة"؟

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.