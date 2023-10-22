نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرل ستريب توسع قائمة أشهر حالات الطلاق بهوليوود في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة انفصال جديدة تشهدها هوليوود بين كبار المشاهير من نجوم الصف الأول في مجال صناعة السينما، وذلك بعد إعلان النجمة ميرل ستريب عن طلاقها رسميًا من زوجها "دون جومر".

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، الثنائي قررا الطلاق رسميًا بعد مرور 45 عام على زوجهما، وقضائهما للسنوات الست الأخيرة في حالة انفصال غير رسمية، بعيش كل منهما في منزل مستقل.

وزواج النجمة الكبيرة ميرل ستريب من دون جومر، نتج عنه انجاب الثنائي لابنائهم، هنري في سن الـ 43، ومامي في سن الـ 40، وجريس في سن الـ 37 وجاكوبسون في سن الـ 30.

ميرل ستريب وزوجها

هيو جاكمن

أيضًا كان قد أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن أنه قد حان الوقت لأن يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.

انفصال نتالي بورتمان

أيضا، وكانت قد عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما أدى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.

طلاق جو جوناس وصوفي ترنر

ويأتي ضمن حالات الانفصال الشائع الحديث عنها حاليًا، طلاق جو جوناس من صوفي ترنر نجمة مسلسل صراع العروش.

وكان قد أعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.