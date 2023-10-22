أحمد العوضي يشارك في رفع مساعدات الهلال الأحمر بالشاحنات

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد العوضي على مشاركة جمعية الهلال الأحمر في مساعدتهم للشعب الفلسطيني، كما شاركهم في رفع المساعدات والمعونات الإنسانية داخل الشاحنات التي سوف تقوم بتوصيلها لأهالي غزة

منشور أحمد العوضي

وفي سياق آخر، علق الفنان أحمد العوضي على مايحدث في فلسطين داعمًا القضية الفلسطينية وأهالي غزة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاء نص الصورة، قائلًا: عندما يقال لك من انت؟ قل: أنا ياسيدي من أرض الايمان ومن بلد جميع الاديان... أنا من حيث سمعت اجراس الكنائس وعلا صوت الأذان... أنا من أرض المقاومة فيها عنوان أنا من ام ارضعتني حب الحرية... ومن اب علمني عشق الأرض من الأبجدية... أنا من تراب فلسطين

دعم أحمد العوضي للقضية الفلسطينية

وقام أحمد العوضي سابقًا بنشر صورة نتنياهو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ومكتوب عليها "عليها مجرم حرب"، وكتب أحمد العوضي معلقًا: أنتم الارهاب وليس نحن يئس الشيطان ان يُعَبدُ في جزيرة العرب.



كما دعم أيضًا الشعب الفلسيطيني بنشر صورة المسجد الأقصى على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقًا: كل قلوبنا مع الشعب الفلسطيني واخواتنا الفلسطينيين.



أعمال يستعد لها أحمد العوضي

يذكر أن يواصل أحمد العوضي حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم الإسكندراني والمأخوذ عن رواية الإسكندراني للراحل أسامة أنور عكاشة،وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

كما أعلن أحمد العوضي إنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل “حق عرب”، بعد النجاح الكبير الذي حققه الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل “ضرب نار”.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مشاركته في مسلسل ضرب نار الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وشاركه في العمل ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، انتصار، والعديد من نجوم الفن.