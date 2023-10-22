نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولاس كيدج يستكمل تصوير The Surfer في غرب أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم الكبير نيكولاس كيدج، تصوير مشاهد فيلمه الجديد The Surfer، الذي يعود من خلاله قريبًا للسينما خلال فترة انتعاشة مميزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم، يظهر بها كيدج، حاملًا للوح تزلج على الأمواج، ضمن مجريات التصوير الذي يحدث حاليًا في منطقة غرب أستراليا.

نيكولاس كيدج

مشاريع جديدة

ومؤخرًا، حضر نيكولاس كيدج، للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dream Scenario ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص للفيلم، في المهرجان الذي شهد مقاطعة نسبية لعدد من نجوم هوليوود بسبب إضراب الفنانين.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الفيلم تشكيلة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، هم آدم ساندلر وديلان جيلولا وليلي بيرد ونوح سنتينيو.

إلى جانب جيسيكا كليمنت، ومايكل سيرا وليلي جاو، وجوليان نيكولسون وتيم ميدوز، وديلان بيكر، وجينفير ويجمور.