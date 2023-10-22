نسرين طافش تعود لتصوير "السيستم" مع أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - استأنفت الفنانة نسرين طافش، تصوير دورها في فيلم "السيستم" الذي يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوى، ومن تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وصورت عددًا من مشاهدها الأسبوع قبل الماضي قبل توقف العمل لإنشغال المخرج بمعاينة أماكن التصوير.

تفاصيل آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

ما هي آخر أعمال أحمد الفيشاوي؟

وانتهي أحمد الفيشاوي، مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامه بعنوان "عادل مش عادل" الذى يشارك في بطولته شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.