ريم البارودي تعلن اعتذارها عن "روج أسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعنلت الفنانة ريم البارودي، عن انسحابها من العمل الفني الجديد مسلسل "روج أسود" والعمل من إخراج مصطفى فكري وتأليق أيمن سليم.

وكتبت "البارودي" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في عمل روج أسود، إخراج مصطفى فكري وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

ما هي تفاصيل مسلسل "روج أسود"؟

ويتناول مسلسل روج أسود أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، مي سليم وعدد آخر وكبير من الفنانين، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

مشاركة رانيا يوسف في "وبقينا اتنين"

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد وبقينا اثنين، منتصف نوفمبر القادم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم في بطولته شريف منير، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.