أحمد خالد صالح يتعاقد على فيلم " شمس الزناتي " ويعيش حالة من النشاط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على فيلم “ شمس الزناتي ” مع الفنان محمد إمام ، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أحمد خالد صالح ينتهي من تصوير حرب الجبالي

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد خالد صالح مسلسل “حرب الجبالي”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تحديد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، والمسلسل من بطولة أحمد رزق وتأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

أحمد خالد صالح يشارك في فيلم سارة وعلي

كما يشارك أحمد خالد صالح في فيلم “ سارة وعلي” من بطولة منة شلبي وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الجاري.

ما هي آخر أعمال أحمد خالد صالح في السينما

شارك الفنان أحمد خالد صالح مؤخرًا في فيلم “ وش في وش ” الذي يتم عرضه حاليًا في دور العرض السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

آخر أعمال أحمد خالد صالح في الدراما

شارك أحمد خالد صالح في رمضان الماضي مع النجمة منى زكي حلال مسلسل “ تحت الوصاية ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان له صدى كبير في مجلس النواب لسن القوانين.