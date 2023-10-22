عروس المسرح المصري.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا

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أحمد جودة - القاهرة - في لافتة إنسانية، قامت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الخامسة، برئاسة الفنان عمرو قابيل، مساء أمس بتقديم تكريم خاص لاسم عروس المسرح الراحلة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، وذلك في حفل افتتاح الملتقى، الذي أقيم على خشبة مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور أعضاء اللجنة العليا، ونخبة من الفنانين والمسرحيين من نجوم الفن والمسرح في مصر والوطن والعربي، والعالم، والصحفيين والإعلاميين، والوفود المشاركة بالملتقى.

تكريم الناقدة رانا أبو العلا



وجاء هذا التكريم، تقديرًا لجهود الراحلة رانا أبو العلا في الملتقى، والتي شغلت منصب المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الحالية الخامسة، أكتوبر 2023، وسلمت اللجنة العليا للملتقى درع التكريم لوالدة الناقدة رانا أبو العلا، في حضور بعض أفراد أسرتها.

نبذة عن الناقدة رانا أبو العلا

رانا أبو العلا من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكتبت في العديد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا، والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة « نقد × نقد » النقدية المسرحية المتخصصة، ونشر لها الكثير من المقالات النقدية في مجال الفنون وخاصة المسرح، وشاركت بالعشرات من المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

ورحلت عن عالمنا في 29 أغسطس الماضي بعد أن تعرضت لحادث أليم، عن عمر ناهز الـ 29 عاما.

حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وأقيم حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سهير المرشدي، سامي مغاوري، طارق الدسوقي، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا)، والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات، الناقدة د. داليا همام، الناقد د. محمد سمير الخطيب، الناقدة د. سامية حبيب، والناقد الفني هيثم الهواري، مدير التحرير بمجلة الكواكب، الكاتب الصحفي والناقد باسم صادق، رئيس قسم المسرح الناقد والكاتب مجدي محفوظ، مهندسة الديكور د. عايدة علام، والكاتب الناقد وائل سعيد.

نبذة عن الدورة الخامسة للملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، وتشهد 12 عرضا مسرحيا، مصرية وعربية أجنبية، منها 10 عروض بالمسابقة الرسمية، فيشاهد جمهور الملتقى خلال هذا الأسبوع، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرض أجنبي من غانا، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.

للمسابقة الرسمية الخاصة بالعروض

وتشهد، فعاليات الملتقى 5 مسابقات مصاحبة للمسابقة الرسمية الخاصة بالعروض، وهي مسابقة «كوميدي ستارز» في نسختها الثالثة، «اتكلم عربي» في دورتها الثانية، ولأول مرة، مسابقة «رقصة للحياة»، وللمرة الأولى أيضا مسابقة «سامية حبيب.. للكتابة النقدية»، ومسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية في نسختها الثانية، وينظم الملتقى برنامجًا خاصًا بـ «الإطار الفكري» للدورة الخامسة، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، يُشارك فيه أساتذة وأكاديميون من المسرحين المصريين والعرب والأجانب، كما ينظم الملتقى خمس ورش دولية، لبعض من أنواع الرقص العالمي، ومفردات العرض المسرحي، وهي: ورشة «صوت الجسد»، ورشة لرقص «الفلامنكو»، ورشة «الرقص المعاصر» ورشة «إعداد الممثل وفن الأداء»

نبذة عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

