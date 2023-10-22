سماح أنور تعيش حالة من النشاط الفني

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة سماح أنور، حالة من النشاط الفني خلال هذه الأيام وتنضم لأكثر من عكل سينمائي ودرامي، أحدثهم فيلم “ فرقة الموت” التي انضمت للمشاركة في هذا العمل مع النجم أحمد عز، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، وتقع أحداثه ما بين فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

شخصية الفنان أحمد عز في فرقة موت

ويجسد الفنان أحمد عز خلال فيلم “ فرقة موت ” شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد.

نجوم فيلم فرقة موت

فيلم “ فرقة موت ” من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

سماح أنور تشارك في فيلم حدوتة الأيام الباقية

كما تشارك الفنانة سماح أنور في فيلم" حدوتة الأيام الباقية " من بطولة الفنان أحمد حاتم وإخراج ماندو العدل.

سماح أنور تشارك في مسلسل نقطة سودة

ومن ناحية أخرى، تشارك سماح أنور في مسلسل “نقطة سودة ” مع النجم أحمد فهمي وناهد السباعي ومن إخراج محمد أسامة.

سماح أنور تتنظر عرض مسلسل بطن الحوت

كما تشارك سماح أنور، حاليًا في بطولة مسلسل " بطن الحوت" بطولة الفنان محمد فراج، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلًا من أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، وعدد كبير من الفنانين إخراج أحمد فوزى صالح.

ما هي آخر أعمال سماح أنور؟

شاركت الفنانة سماح أنور مؤخرًا في مسلسل " الصندوق " الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2023، تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم،وهو بطولة أحمد داش، وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين.

