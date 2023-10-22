نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر أحدث المنضمين لفيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر على المشاركة في فيلم “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز الذي يتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه في دور السينمات لعام 2024.

نجوم فيلم فرقة الموت

يشارك في بطولة فيلم “ فرقة الموت ” كل من أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم “ فرقة الموت ” إطار أكشن تشويقي، تقع أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين.

ما هي آخر أعمال فريدة سيف النصر؟

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر في رمضان الماضي خلال مسلسل " جعفر العمدة الذي حقق نجاح كبير جماهيري، وشارك في بطولة العمل كل من: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، ايمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، طارق النهري، عصام السقا، جوري بكر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت فريدة سيف النصر في مسلسل “ عملة نادرة ” مع النجمة نيللي كريم والذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي، إنتاج العدل جروب وإخراج ماندو العدل.