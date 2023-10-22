نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بمهرجان " واخد مليون سهم في قلبي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مؤدي المهرجانات الشعبي عصام صاصا نجاحًا كبيرًا، فور طرح أغنيته الجديدة "واخد مليون سهم في قلبي"، وتصدر التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، احتلت الأغنية المرتبة الأولى، وتخطت 2 مليون مشاهدة فور طرحها.





تفاصيل "واخد مليون سهم في قلبي"





أغنية “واخد مليون سهم في قلبي” غناء عصام صاصا، كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.

كلمات مهرجان "واخد مليون سهم في قلبي"





“واخد مليون سهم ف قلبي ومقتول من الأوجاع.. والأحزان شداني لتحت وصلت لآخر القاع جوايا حرب ونفسيتي زفت وكل دقيقه ف صراع وف نشرت أخبار الحزن خبر جرحي بيتذاع بتكسر جرحي معلم سايب أثر الهم ع قلبي أنا انتصر برضا بنصيبي واقول ده القدر مبيسميش الألم دغدغ ف قلبي وخلا اتفرم والحزن صايع مش محترم علشان ضربني أنا متين قلم مبيسبنيش ضحكتي بس بتطلع لما بكون بتصور صورة ‏لكن أنا ف الواقع ضحكتي مطفيه ومكسورة قصتي فيلم دراما والأحداث كلها مشهورة من كتر خطوره الأحداث ف مشاهد محظورة ‏ ‏ضحكتي ‏بضحكي بس عشان صُحبتي ‏متملش أو تكرهه قعدتي ‏بس الحقيقه إني أنا دنيتي ‏سوده وخربانة ‏‏منطفي ‏كرهه الحياه حابب إني اختفي ‏مهزوز ومن الصدمات مكتفي ‏وينفسي نفسي ف يوم تعرفي ‏الدنيا كرهانة متأكد إنكو ياصحابي أيوه محبتونيش بس وجدوكوم زيي غيابكوم عادي ميشغلنيش بعد فراقكوم لسه أنا أهو بتنفس وبعيش بعدكو عني ده مصدر فرحي وحاجه متكسرنيش القسا مكتوب ف صفحه ازاي يتنسى اسم الكتاب صحبه كويسه بس الكتاب مش من المدرسه ده كتاب من الدنيا للاسف ضربتكو لاء مصبتش الهدف أخطاءكوا مش ممكن تتحذف أنا شوفت منكوا خيانه وقرف اسلكوا لو ثانية حبك مش بيزيد بالعكس أنا حبك جوايا مات ‏هبعد عنك اكتر وهزود بنا المسفات ‏مش عايزك ف حياتي ولا اصحاب ولا حتي اخوات ‏بلكتك من الفيس والواتس مسحت أنا كل الشات ‏ ‏أنانية ‏عندك برود ومريضة نفسية ‏علاقه سامه أوي ومؤذية ‏شكاكة فعلًا مش طبيعية ‏انتي خنقتيني يا شيطانه ولا مره قولتي إنك غلطانة حبك ده كان تجريح وإهانة كارهك ومش طايقه بأمانه ابعدي وانسيني كائن ليلي بحب الليل علشان مليان بهدوء بسرح بالتفكير ف حجات كان نفسي انساها وافوق بفضل اكلم نفسي وبقولها إني أنا مخنوق وادعي كتير إني أنا ارتاح أو تطلع روحي لفوق منطوي مبقتش فير انسان مش سوي مجروح ومن الأحزان مستوي تفكيري سلبي وببعد أوي مبقتش أحب الناس القلق سيطر عليا بقيت بتخنق والفرح قلي لازم نفترق قدام عنيا العمر اتسرق وبقيت عايش وخلاص.

دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي





وفي السياق ذاته هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"





من جانب آخر، أغنية " سيبك من اللي خلع" من ألحان عزيز الشافعي، تأليف مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.