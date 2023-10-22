انت الان تتابع خبر الفنان محمد ثروت يطلق مبادرة كبيرة ويطالب كل من يشعر بالعجز وعدم القدرة على فعل شيء أن ينضم إليها.. تعرف على التفاصيل المثيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الأحداث الأخيرة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، من قصف وتدمير وقتلى وكثرة عدد الشهداء، طالب الفنان محمد ثروت بإطلاق مبادرة لدعم الشعب الفلسطيني، وان ينضم إليها كل من يشعر بالعجز وعدم القدرة على التغيير.وأكد أن الجميع يمتلكون أنواعًا مختلفة من العطاء يمكنهم تقديمها لدعم فلسطين، معلناً عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لاخواته".

وأضاف: "قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضاً إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم".

وأعلن ثروت: "قريباً سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل أرباحها تخصص لصالح إخواتنا وأولادنا في غزة وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب".