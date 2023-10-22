نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال العملية البحرية "إيلات" ونجوم الفيلم ضيوف "واحد من الناس".. اليوم وغدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الأبطال الحقيقيين للعملية البحرية "إيلات" لواء بحري نبيل عبد الوهاب، لواء بحري عمر عز الدين، ونجوم العمل الفني والفيلم الذي جسد تلك الملحمة "الطريق إلى إيلات" وذلك ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، اليوم الأحد وغدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء.

أبطال الفيلم

من يستضيف نجوم وأبطال فيلم "الطريق إلى إيلات" المخرجة انعام محمد علي، والفنان محمد عبد الجواد، والفنان هاني كمال، ويعد الفيلم واحدًا من الأفلام التي جسدت مهمة وبطولات الضفادع البشرية، حيث هاجموا ميناء إيلات الحربي.

وتتناول الحلقة ولأول مرة الكشف أسرار وكواليس شهادات ابطال العملية البحرية "ايلات" والعديد من البطولات والاختراقات الناجحة التي تمت والتفحيرات التي حدثت وقتها، وكيف تحمل اللواء نبيل مشقة السباحة لمسافة 14 كم وهو يحمل جثمان الشهيد فوزي البرقوقي.

كما يتحدث نجوم الفيلم لأول مرة وأسرار جديدة عن هذا العمل الفني والذي يجسد بطولات الجيش والبحرية المصرية ومنها، كيف جاءت فكرة الفيلم، وكم استغرق التصوير وعدد الدول الذي تم التصوير بها، ومعظم مشاهد التصوير داخل المياه وأغلبها كان مشاهد خارجية، ومشاهد التفجير في الفيلم، والصعوبات التي واجهت نجوم العمل من حمل الألغام والإصابات والطرق الواعرة والتدريبات علي السباحة".

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس اليوم وغدا في العاشرة مساء علي شاشة الحياة