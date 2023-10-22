نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيام قمر يتطوع مع جميعة مصر الخير دعمًا لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطوع الفنان الشباب ايام قمر مع جمعية مصر الخير دعمًا للشعب الفلسطيني خلال القصف الإسرائيلي على غزة، حيث تطوع لتجهيز وإعداد المساعدات الغذائية والطبية لأهالي فلسطين.

تيام قمر: الحرب وصلت لمراحل غير مسبوقة وهدفنا وقف الحرب على غزة

حيث شارك الفنان الشاب تيام قمر عدة صور وفيديوهات له خلال تطوعه بجمعية مصر الخير دعمًا لشعب غزة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "تطورات الحرب وصلت لمراحل غير مسبوقة في عدم الرحمة والإنسانية وهدفنا الوحيد حاليًا هو وقف الضرب علي غزة، اللي يقدر يتطوع أو يتبرع يدخل علي الويب سايت أو التطبيق لمصر الخير".

تيام قمر: تعيش فلسطين حرة وعاصمتها القدس

وتابع تيام منشوره بالدعاء لشعب فلسطين قائلًا: "ربنا يرحم شهدائنا وينصر أهلنا في فلسطين وتعيش فلسطين حرة والقدس عاصمتها".

تيام قمر يدعم القضية الفلسطينية: ربنا ينصرهم ويرحم شهداءنا الأبطال

وكان قد دعم تيام قمر القضية الفلسطينية من خلال بوست له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كتب من خلاله: "أهلنا في فلسطين محتاجين واقفتنا معاهم، اتبرع لو تقدر ولو ماتقدرش أنشر علشان الناس تتبرع،كلنا بندعي لإخواتنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم وربنا يرحم شهداءنا الابطال".

أخر أعمال تيام قمر

وفي سياق أخر، يعد فيلم أولاد حريم كريم آخر أعمال الفنان تيام قم، والذي عرض في الـ 30 من أغسطس الماضي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

شارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم: مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، بشرى، رنا رئيس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، عمرو عبد الجليل، تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.