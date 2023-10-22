نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذر ريحانة: استمروا في نشر كل الحقيقة أهل غزة يستاهلوا أكتر من هيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرًارا لدعمه للقضية الفلسطينية وجه الفنان الأردني منذر رياحنة رسالة إلى متابعيه ومحبينه، حيث طلب منهم الاستمرار في نشر كل الحقائق من أجل أطفال وأهل غزة، خلال قصف الإسرائيلي ضد فلسطين.

منذر ريحانة: استمروا في نشر كل الحقيقة

نشر الفنان منذر رياحنة، صورة له على المسجد الأقصى وعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب على الصورة قائلًا: "صوت واحد من أجل غزة".

منذر رياحنة: أطفال وأهل غزة يستاهلوا منا أكتر من هيك

وعلق منذر ريحانة على البوست قائلًا: "أرجوكم الإستمرار، في بث ونشر كل الحقيقة، أرجوكم.. أطفال وأهل غزة يستاهلوا منا أكتر من هيك بكتير".

منذر ريحانة: عقبال ما ننشر فرحة النصر

واختتم ريحانة رسالته بدعوة أمل: "عقبال ما ننشر فرحة النصر يا الله إنك على كل شئ قدير".

ويستمر الفنان منذر ريحانة في نشر الأحداث التي تجري بغزة خلال القصف الإسرائيلي عليها، كما ينشر دائمًا آيات قرأنية ودعوات من أجل نصرة أهل فلسطين.



أخر أعمال منذر ريحانة

وفي سياق أخر يذكر أن أخر أعمال الفنان منذر ريحانة مسلسل جعفر العمدة، الذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي.



أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة: محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر ريحانة، أحمد داش، لمى كتكت، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.