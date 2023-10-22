المنتدى الأدبي يختتم الحلقة الثانية من حلقة النقش الحضاري

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي الحلقة الثانية من الحلقة التدريبية في (النقش الحضاري) عن موضوع (توثيق التنقيب الأثري)، والتي استهدفت 25 من المهتمين والمعنيين بعلم الآثار والتنقيب الأثري، حيث تعتبر هذه الحلقة امتدادا لمشروع النقش الحضاري (المرحلة الأولى) الذي بدأ السنة الماضية 2022م.

تجربة العمل الأثري

قال مدرب الحلقة الدكتور وعالم المسماريات نائل حنونو: تأتي هذه الحلقة لتقام في وقت تتوسع فيه أعمال التنقيب الأثري في سلطنة عمان سواء من قبل الفرق الوطنية أو البعثات الأثرية الأجنبية. ولقد تحققت نتائج كثيرة خلال السنوات الماضية في هذا المجال فسلطنة عمان غنية بالآثار والمواقع الأثرية التي تروي قصة حضارة عريقة قامت في البلاد لآلاف السنين في العصور القديمة.

‏وأضاف : كل الشكر والتقدير لوزارة الثقافة والرياضة والشباب متمثلة في المنتدى الأدبي على تنفيذ هذه الورشة وحسن تنظيمها واختيار مواضيعها، حيث فتحت أبوابا جديدة للمشاركين وأفكارا ومقترحات تساعدهم في تجربة العمل الأثري في سلطنة عمان التي تضم أراضي وشواهد حضارية عريقة دامت لعصور طويلة من تاريخها القديم.

‏وأشارعالم المسماريات كان الحضور رائعا ومتفاعلا من خلال النقاشات والمقترحات وطرح المعلومات والتجارب العلمية للمشاركين، وفي معظم أوقات انعقاد الحلقة كانت هذه النقاشات تمتد إلى ما بعد الوقت المحدد، ومن الجميل أن يكون هذا التجاوب مع مواضيع تتضمن أفكار جديدة وأساليب عمل مبتكرة؛ فضلا عن شرح سياقات بحثية وتطبيقات ضرورية للمواضيع المحددة للحلقة ومن هذه التطبيقات نظام التوثيق الأثري والخرائط الكنتورية والرسوم الفخارية ومخططات البقايا البنائية، وقد عززت معالجة المواضيع المطروحة باستعمال لوحات الرسم التوضيحية وبمادة مكتوبة زود بها المشاركون في الحلقة.

وفي ختام الحلقة تم تكريم المشاركين من المهتمين والمعنيين بعلم الآثار والتنقيب الأثري والذي بلغ عددهم إلى 25 مشاركا.