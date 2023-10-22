غدا .. النادي الثقافـي يناقش «التعليم الأخضر»

مسقط ـ «الوطن»:

ينظم النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء غد الثلاثاء جلسة حوارية حول (التعليم الأخضر: رؤى نظرية وآفاقه المستقبلية) وذلك في إطار تعزيز التوعية بالقضايا البيئية وأهميتها في مجال التعليم. وسيشارك في الجلسة عدد من الباحثين والمختصين في مجال التعليم، وهم سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والدكتورة هدى الدايري والدكتور هلال الشيدي،وستدير الحوار الإعلامية شيخة المحروقية.

تركز الجلسة على محاور رئيسية تشمل عرضا لأهم المشكلات المناخية ومصادرها ونماذج عليها، والتعريف بالتعليم الأخضر وعناصره وخصائصه، بالإضافة إلى آليات تطبيق التعليم الأخضر في البيئة المدرسية. سيتم أيضًا خلال الجلسة عرض تجارب ناجحة حول التعليم الأخضر، ومنها مشروع المدرسة الخضراء في المدارس العمانية كنموذج مُلهم. تجدر الإشارة إلى أن الدعوة لهذه الجلسة الحوارية مفتوحة للجمهور، وتأتي ضمن جهود النادي الثقافي في تعزيز التوعية بأهمية التعليم الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

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