نواكشوط ـ العُمانية: فاز الفيلم الروائي القصير العُماني (رماد) للمخرج والكاتب سليمان الخليلي بالجائزة الأولى لأفضل فيلم روائي دولي قصير (المحارة الذهبية) في الدورة الأولى من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي 2023م بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في أول مشاركة له على مستوى الوطن العربي، حيث يعد هذا الإنجاز تتويجًا يضاف إلى الإنجازات التي حققتها صناعة الأفلام السينمائية في سلطنة عُمان، والطموح نحو تحقيق إنجازات عالمية.

ويأتي فيلم (رماد) من إنتاج الجمعية العُمانية للسينما ضمن إطار خطة الجمعية لدعم إنتاجات الأفلام في عُمان، حيث يتحدث عن عائلة تعيش في إحدى القرى الجبلية في فترة التسعينات، وحينما يتم اكتشاف ابنتهم المراهقة غير المتزوجة أنها حامل، تقرر العائلة قتلها، بجانب الطبيب الذي يسعى إلى إنقاذها بعد اكتشافه الخطأ الطبي. والفيلم الروائي الذي أنتج عام 2023 هو من بطولة: يوسف البلوشي وعلي العامري وميمونة المعمرية والأبرار الحبسية وهيثم المعولي واليقظان البلوشي وبمشاركة زايد الجابري ودليلة الدرعية وليلى أولاد ثاني وسعيد الوهيبي وتهاني المعولية.

الجدير بالذكر أن الفيلم حصل على جائزة أفضل نص فيلم غير مُنفَّذ لعام 2022م، كما حقق وصل للمرحلة النهائية شهر أبريل هذا العام في مهرجان بودين السينمائي الدولي بالسويد، وقد شارك في المهرجان الدولي للسينما الإسلامية بكازان بجمهورية روسيا الاتحادية خلال شهر سبتمبر الماضي، ومهرجان البحرين السينمائي مطلع أكتوبر الجاري. كما تم اختياره للمشاركة في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بالمغرب، ومهرجان القدس السينمائي الدولي بفلسطين، ومهرجان الدار البيضاء للفيلم الوثائقي والروائي القصير بالمغرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «رماد» يحصد المركز الأول لأفضل فيلم ويتوج السينما العمانية بلقب جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.