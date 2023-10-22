490 معلما تاريخيا وأثريا بمحافظة جنوب الباطنة.. وخطط لاستثمارها وتشغيلها سياحيا

الرستاق ـ العُمانية: أوضحت إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد المعالم التاريخية والأثرية بولايات المحافظة التي تم حصرُها حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري بلغت (٤٩٠) موقعًا، حيث تم توثيق (477) معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا في مختلف ولايات المحافظة. وأوضح الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة، أنه تم ترميم عدد من المعالم التراثية والتاريخية في المحافظة، ومن بينها: قلعة (نخل) وحصن (الحزم) وحصن (بركاء) وسور وبرج (آل خميس)، كما يجري العمل على ترميم قلعة (الرستاق).

وأضاف أنه من خلال هذه المعالم يبرز الدور الحضاري والتاريخي لها، وذلك بإقامة البرامج والفعاليات فيها والترويج لها من خلال مشاركة الجهات المختلفة في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تتناسب مع المكونات الخاصة للمعلم.

وأكد مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة على أن الهدف من حصر المعالم التاريخية هو حمايتها وصونها وإدراجها تحت مظلة وزارة التراث والسياحة من خلال مخاطبة الجهات المختصة لعملية المسح، ومخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لاستخراج سندات التملك والعمل على تركيب اللوحات التحذيرية للحفاظ عليها من التعدي والزحف العمراني، أما فيما يخص الترميم فإن الهدف هو المحافظة عليها من الاندثار والاهتمام بالطابع التراثي القديم لتكون عامل جذب يرتادها العديد من المقيمين والزوار من داخل وخارج سلطنة عُمان.

وقد تم عمل برنامج مشترك لعمليات المسوحات والتنقيبات الأثرية من قِبل الفريق المختص بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع البعثات الإيطالية والبعثات الإسبانية، وتم التنقيب في عدد من الأماكن منها: موقع (الطيخة) الأثري بولاية الرستاق، وموقع (حلبان) الأثري بولاية نخل، والموقع الأثري بوادي الأبيض بولاية نخل، بالإضافة إلى موقع (مسلمات) الأثري بولاية وادي المعاول، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، كما يتم التواصل مع الشركات الاستشارية الهندسية المختصة في مسح المواقع.

وأشار مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في حصر وتسجيل وتوثيق المعالم التاريخية والأثرية والإشراف والمتابعة لأعمال إنجازات الترميم التي يتم تنفيذها في المعالم التاريخية حاليًا، ثم تقوم الشركات المستثمرة بطرحها وتوظيفها وتشغيلها.