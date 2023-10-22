فن ومشاهير

من أمام النصب التذكاري.. رسائل هبة عبد العزيز لـ مساندة القضية الفلسطينية ودعم قرارات الرئيس السيسي

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من الفنانين على دعم القضية الفلسطينية، والتوافد على منصة النصب التذكاري للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في مليونية دعا إليها العديد من الفنانين ورموز المجتمع في مصر يوم الجمعة الماضية..

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وحرصت الكاتبة الصحفية والاعلامية هبة عبد العزيز على المشاركة في الفعاليات حيث أكدت في تصريحات حرصها علي مساندة القضية في الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والاشقاء في غزة الحبيبة، مؤكدة ان قلم الصحفي هو سلاحه الأقوي في مثل هذة الظروف التي يحتاج فيها الجميع التي مخاطبة المجتمع الدولي ورفض جرائم العدو الصهيوني،

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كما اكدت مدير وحدة المراة وقضايا المجتمع دعمها الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض مخطط التهجير إلى سيناء، حيث ذكرت ان الحديث عن فكرة نقل المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء  ستنقل بالتالي المواجهات إلى مصر، علمًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بشكل مستمر..

قالت مصر لا تقبل إن يقترب احد من أرضها، والشعب الفلسطيني لا يقبل بالتهديد والقضية الفلسطينية مستحيل تموت..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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