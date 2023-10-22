"واخد مليون سهم في قلبي" لعصام صاصا تتصدر التريند على اليوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة -



حقق مؤدي المهرجانات الشعبي عصام صاصا نجاحًا كبيرًا، فور طرح أغنيته الجديدة "واخد مليون سهم في قلبي"، وتصدر التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب ".

احتلت الأغنية المرتبة الأولى عبر يوتيوب، وتخطت ال2 مليون مشاهدة فور طرحها.





تفاصيل "واخد مليون سهم في قلبي"





أغنية “واخد مليون سهم في قلبي” غناء عصام صاصا، كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.

كلمات مهرجان "واخد مليون سهم في قلبي"







“واخد مليون سهم ف قلبي ومقتول من الاوجاع.. والاحزان شداني لتحت وصلت لاخر القاع جوايا حرب ونفسيتي زفت وكل دقيقه ف صراع وف نشرت اخبار الحزن خبر جرحي بيتذاع بتكسر جرحي معلم سايب اثر الهم ع قلبي انا انتصر برضا بنصيبي واقول ده القدر مبيسميش الالم دغدغ ف قلبي وخلا اتفرم والحزن صايع مش محترم علشان ضربني انا متين قلم مبيسبنيش ضحكتي بس بتطلع لما بكون بتصور صوره ‏لكن انا ف الواقع ضحكتي مطفيه ومكسوره ‏.قصتي فيلم دراما والاحداث كلها مشهوره ‏.من كتر خطوره الاحداث ف مشاهد محظوره ‏ ‏ضحكتي ‏بضحكه بس عشان صُحبتي ‏متملش أو تكرهه قعدتي ‏بس الحقيقه اني انا دنيتي ‏سوده وخربانه ‏ ‏منطفي ‏كرهه الحياه حابب اني اختفي ‏مهزوز ومن الصدمات مكتفي ‏وينفسي نفسي ف يوم تعرفي ‏الدنيا كرهانه ‏ متاكد انكو ياصحابي ايوه محبتونيش بس وجدوكوم زيي غيابكوم عادي ميشغلنيش بعد فراقكوم لسه انا اهوه بتنفس وبعيش.بعدكو عني ده مصدر فرحي وحاجه متكسرنيش القسا مكتوب ف صفحه ازاي يتنسا اسم الكتاب صحبه كويسه بس الكتاب مش من المدرسه ده كتاب من الدنيا للاسف ضربتكو لء مصبتش الهدف اخطاءكو مش ممكن تتحذف انا شوفت منكو خيانه وقرف اسلكو لو ثانيه حبك مش بيزيد بالعكس انا حبك جوايا مات ‏هبعد عنك اكتر وهزود بنا المسفات ‏مش عايزك ف حياتي ولا اصحاب ولا حتي اخوات ‏بلكتك من الفيس والواتس مسحت انا كل الشات ‏ ‏انانيه ‏عندك برود ومريضه نفسيه ‏علاقه سامه أو ي ومؤذيه ‏شكاكه فعلا مش طبيعيه ‏انتي خنقتيني يشطانه ولا مره قولتي انك غلطانه حبك ده كان تجريح واهانه كارهك ومش طايقه بامانه ابعدي وانسيني كائن ليلي بحب اليل علشان مليان بهدوء بسرح بالتفكير ف حجات كان نفسي انساها وافوق بفضل اكلم نفسي وبقولها اني انا مخنوق وادعي كتير اني انا ارتاح أو تطلع روحي لفوق منطوي مبقتش فير انسان مش سوي مجروح ومن الاحزان مستوي تفكيري سلبي وببعد أو ي مبقتش احب الناس القلق سيطر عليا بقيت بتخنق والفرح قلي لازم نفترق قدام عنيا العمر اتسرق وبقيت عايش وخلاص.

دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي





وفي السياق ذاته هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"





من جانب آخر كان صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هو الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.