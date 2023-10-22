رحمة حسن تعلن غلق حسابها على "إنستجرام "غصب عني بشوف حاجات توجع القلب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ظل القصف الإسرائيلي على غزة، ومشاهد القتل والدمار، وانتشار عدد من المشاهد الإنسانية القاسية التي يشهدها الشعب الفلسطيني من تهجير وقتل وتشرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الفنانة رحمة حسن غلق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



رحمة حسن: هقفا حساب الانستجرام غصب عني بشوف حاجات توجع القلب

حيث شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت من خلاله: "أنا للأسف هقفل إنستجرام مؤقتًا، لأني حقيقي مش قادرة غصب عني بشوف حاجات توجع القلب، وحقيقي متعبة نفسيًا، هرجع أول ما أقدر تاني".

رحمة حسن: مش كل الناس بتعرف تعبر وتستحمل زي بعض

وكانت قد علقت رحمة من قبل على أحداث الحرب بفلسطين قائلة: "مش كل الناس بتعرف تعبر ومش كل الناس زي بعض ومش كل الناس بتقدر تستحمل زي بعض وفي ناس بتتأثر جدًا من أقل حاجة وده بيأثر عليها وقت طويل.. طويل، في ناس بتكره الحرب والدم ومش بتستحمل أي مشاهد فيها عنف".

وتابعت: "وبتفصل نفسها عن الواقع المؤلم علشان تعرف تكمل يومها، لأن كده كده في ضغط طول الوقت حتى بعيد عن الواقع الحالي، ده مش معنى أنهم مع العنف أو القتل والدم والظلم حسبي الله ونعم الوكيل".

أخر أعمال رحمة حسن

وفي سياق أخر، يعد مسلسل إيجار قديم أخر أعمال الفنانة رحمة حسن الذي عرض عام 2020م.

أبطال مسلسل إيجار قديم

شارك في بطولة مسلسل إيجار قديم: محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، شريف منير، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داوود، تأليف عمرو الدالي ومن إخراج طارق رفعت.