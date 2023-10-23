نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بآية قرآنية.. أحمد أمين يوجه الدعم للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجوم الوطن العربي في تقديم الدعم لأهالي غزة المتضررين من آثار القصف والحرب بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الاحتلال الإسرائيلي وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس، ويسعى دائمًا الفنان أحمد أمين لنشر المنشورات الإيجابية والآيات القرآنية لمساندة الشعب الفلسطيني.

ونشر أحمد أمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آية قرآنية بالإضافة إلى المنشورات الإيجابية التي يدعم بها جميع شعوب الوطن العربي، حيث استشهد بآية قرآنية :"﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾".

تكريم أحمد أمين في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح

وعلى صعيد آخر كُرم الفنان أحمد أمين خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الخامسة، برئاسة الفنان عمرو قابيل، وذلك في حفل افتتاح الملتقى، الذي أقيم على خشبة مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور أعضاء اللجنة العليا، ونخبة من نجوم الفن والمسرح في مصر والوطن العربي.

أحمد أمين يتعاون مع محمد ممدوح خلال الماراثون الرمضاني 2024

يذكر أن تعاقد الفنان أحمد أمين على بطولة مسلسل "قصة مدينة" والمُكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويشاركه في البطولة الفنان محمد ممدوح بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

"قصة مدينة" يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم أحمد أمين ومحمد ممدوح بالإضافة إلي ركين سعد، أحمد داش، مايان السيد، والعمل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتواصل الشركة المنتجة حاليًا مرحلة التعاقد مع باقي الفنانين.

آخر أعمال أحمد أمين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين مشاركته في بطولة مسلسل “الصفارة”، والذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2023، وحقق العمل نجاحًا هائلًا فور عرضه، وجسد أمين دور موظف يعمل فى شركة سياحة وخلال رحلته يعثر على صفارة أثرية بإمكانها إنتقال أي شخص إلي مكان وزمان معين والتي تكون سببًا في تغيير مجري أحداث حياته في المستقبل، وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات الدرامية المكونة من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول لغز الصفارة الأثرية.