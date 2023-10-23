نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق حكومة إسرائيل: "انتوا اي جر شكل وخلاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ردت المطربة مي فاروق على تغريدة المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على وصفه بقصف المعبر بأنه جاء بالخطأ.

وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة اكس تويتر سابقًا، حيث كتبت:" بالخطأ؟!؟،يخرب بيوتكم ياشيخ الله يحرقكم دنيا واخره انتوا أي جر شكل وخلاص

لا وكمان تبدي أسفها ؟!؟، والله ما هيزعلكم غيرنا وبالخطأ برضو،يا بجاحتكم يا قلة أدبكم، كفره صحيح.

مي فاروق

بيان المتحدث العسكري لجيش الاحتلال:

وقد قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عن الأمر:" أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم، الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".

مي فاروق تتبرع بأجرها لضحايا حرب فلسطين:

وفي سياق آخر نشرت مي فاروق بيانا جاء فيه: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله إياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا إلى العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف الصادر بحق الشعب الفلسطيني وإراقة دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وتابعت في البيان: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة".

آخر أعمال مي فاروق:

يذكر أن آخر أعمال مي فاروق أغنية" افتكرلك إيه"، التي طرحتها عبر قناة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قبل ثلاثة أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

كلمات اغنيه “افتكرلك ايه”

ماضينا بحلوه وبمرّه

قُليّل لما بفتكره

سنين العمر بيمرّوا

وبينسّوا اللي فات كله

وقول قول

مهما تقول مهما تقول

مهما حاولت تفكرني

عيد عيد

مهما تعيد مش هيفيد

طول البعد ده غيَّرني

وقول قول

مهما تقول مهما تقول

مهما حاولت تفكرني

عيد عيد

مهما تعيد مش هيفيد

طول البعد ده غيَّرني

وافتكر لك ايه

افتكر لك ايه

افتكر آخر وداع

ولا قلبك لما باع

جاي بتصحي فجراحي